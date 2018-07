Sandhausen. (pol/pad) Von zwei Unbekannten wurde ein 50-Jähriger am Montagabend, 17. März, in seiner Wohnung überfallen. Laut Polizeibericht klingelten die Täter gegen 20.25 Uhr an der Tür des Mehrfamilienhauses in der Kleinen Ringstraße und wurden zunächst, unter dem Vorwand ein Paket abgeben zu wollen, eingelassen. Als er die Wohnungstür öffnete, stießen sie den Mann dann zurück und zwangen ihn unter Vorhalt einer Waffe, seinen Tresorschlüssel herauszugeben. Mit einer Beute von mehreren Tausend Euro flüchteten die Täter und ließen den 50-Jährigen gefesselt und geknebelt zurück.

Gegen 20.50 Uhr schafft der Mann es aus einem Fenster zu klettern, und einen Nachbarn um Hilfe zu bitten, der über den Notruf sofort die Polizei alarmierte. Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Polizei waren bisher erfolglos.

Der erste Täter war zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß und schlank und trug ein weißes Sweatshirt und eine graue Hose, sowie rote Turnschuhe. Der andere Täter war etwa 1,75 Meter groß und schlank und trug eine Jacke mit weißem Fellbesatz an der Kapuze. Sie hatten ein gelbes Paket, das etwa 70 mal 70 Zentimeter groß war bei sich. Dieses nahmen sie auch wieder mit aus der Wohnung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 0621/174-5555 bei der Kriminalpolizei zu melden.