Sandhausen. (pol) Bislang unbekannte Einbrecher brachen am Montagmorgen in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Ostlandstraße ein und entwendeten Zigarettenstangen. Gegen 3.50 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, da die Täter beim Einschlagen der Glastür die Alarmanlage auslösten. Nachdem sie die Zigaretten an sich genommen hatten, entkamen sie unerkannt. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Telefon: 0 62 22/5 70 90 in Verbindung zu setzen.