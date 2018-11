Sandhausen. (pol/mün) Die Ursache für den Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Sandhausen am Sonntag, 22. Januar, ist geklärt: Laut Polizei gab es einen Hitzestau in einem Kleiderschrank, in dem eine Gas-Therme eingebaut war. Bei dem Feuer in der Kirchstraße war glücklicherweise niemand verletzt worden. Laut Polizei hielt sich zur Zeit des Brandausbruchs niemand in der Dachwohnung auf. Der Sachschaden betrage etwa 50.000 Euro.

Rund 50 Feuerwehrleute aus Sandhausen und Nußloch waren bei dem Feuer im Einsatz.