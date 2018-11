Sandhausen. (pol/mün) Ein 59-jähriger Fußgänger wurde am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall bei Sandhausen lebensgefährlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen überquerte der 59-Jährige bei Rotlicht die Landesstraße L 598 von der Heidelberger Straße in Richtung Feldgebiet. Dabei wurde er von einer 23-jährigen Peugeot-Fahrerin frontal erfasst, die Richtung Heidelberg unterwegs war. Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde der 59-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die 23-Jährige wurde schwer verletzt ebenfalls nach in eine Klinik eingeliefert. Ein Rettungshubschrauber, der bereits gelandet war, kam nicht mehr zum Einsatz.

Das Auto der 23-Jährigen wurde durch den Aufprall total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Landesstraße L 598 war teilweise gesperrt, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.