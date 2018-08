Sandhausen. (pol/mün) Ein Ford-Fahrer aus Sandhausen krachte am Sonntagabend gegen 23 Uhr wegen Alkohol- und möglicherweise Drogengenusses gegen einen am Fahrbahnrand der Friedrich-Ebert-Straße geparkten Peugeot. Durch die Aufprallwucht stieß der Peugeot noch gegen eine Mauer, so dass laut Polizei ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme äußerte der Beschuldigte, vor wenigen Tagen Cannabis konsumiert zu haben; aktuell stand er zudem unter 1,24 Promille. Auf der Wache waren dann Blutentnahme und Anzeigen fällig. Zudem gab er an, seinen Führerschein vor zwei Tagen "verloren" zu haben. Die Überprüfungen hierzu sind noch im Gange.