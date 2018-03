Leimen. Rund drei Wochen nach einem Raubüberfall auf Rentnerin melden Staatsanwaltschaft und Heidelberger Polizei die Festnahme eines 33-jährigen Tatverdächtigen. Der Kasache soll am 23. Juni kurz nach 20.30 Uhr in unmittelbarer Nähe eines Einkaufsmarktes in der Bürgermeister-Weidemaier-Straße eine 74-jährige Frau von hinten zu Boden gestoßen und ihr die Handtasche entrissen zu haben. Die Rentnerin zog sich dabei Verletzungen zu, die stationär in einer Klinik behandelt werden mussten.

Der Verdächtige war zunächst in unbekannte Richtung geflüchtet. Spielende Kinder hatten allerdings kurze Zeit nach der Tat den 33-Jährigen dabei beobachtet, wie er in der Straße "Im Hirschmorgen" die Handtasche unter ein geparktes Auto warf. Sie informierten den Hausmeister der dortigen Wohnanlage, der wiederum die Polizei verständigte. Die Handtasche wurde daraufhin sichergestellt. Bis auf einen kleinen Bargeldbetrag waren sämtliche Papiere noch in der Tasche.

Auf die Spur des Tatverdächtigen waren die Fahnder der Kripo bei ihren Ermittlungen durch die Aussage der Geschädigten selbst und durch den Hinweis einer Mitarbeiterin des Einkaufsmarktes gekommen, heißt es in der Mitteilung weiter. Wie die Recherchen ergaben, hatte der 33-Jährige kurz vor der Tat den Einkaufsmarkt betreten und war von der Angestellten wegen eines bestehenden Hausverbots nach draußen gebeten worden. Das 74-jährige Opfer hatte die Situation beobachtet und konnte den Ermittlern wichtige Hinweise zur Identifizierung des Tatverdächtigen liefern. (pol)