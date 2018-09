Ampelanlage ist nach Unfall defekt: Polizei führt Schüler über Straße

Sandhausen. (pol) Bei dem schweren Unfall am Sonntagmorgen wurde die Ampelanlage an der Kreuzung der L 598 und der K 4156 zwischen den Abfahrten Sandhausen und Leimen-St. Ilgen laut Polizei so stark beschädigt, dass sie abgeschaltet werden musste. Nach Auskunft der Straßenbauverwaltung werden die Reparaturarbeiten und die Inbetriebnahme voraussichtlich bis zum morgigen Mittwoch andauern. Bis dahin ist wegen des hohen Verkehrsaufkommens und der zahlreichen Fußgängerquerungen - viele Schüler benutzen den Weg - eine erhöhte Vorsicht notwendig. Das Tempolimit wurde aus allen Richtungen auf bis zu 30 Stundenkilometer reduziert. Zusätzlich wurden Schilder angebracht, die mit gelben Blinklampen versehen sind. Die Verkehrspolizei wird vor und nach der Schule den Verkehr regeln und ansonsten den Bereich überwachen.

Passat-Fahrer hatte 1,18 Promille

Neckargemünd. (pol) Bei einer Kontrolle am Sonntagabend zogen Beamte des Polizeireviers Neckargemünd kurz nach 22 Uhr einen VW Passat aus dem Verkehr und stellten bei dem 70-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Nach dem Testergebnis von 1,18 Promille musste der Mann auf der Wache eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Er muss nun laut Polizei mit einer Anzeige rechnen.

Renault im Vorbeifahren gestreift

Leimen. (pol) Ein unbekannter Autofahrer streifte in der Nacht auf Sonntag zwischen 1 und 8.45 Uhr beim Vorbeifahren in der Leimbachstraße einen in Höhe Hausnummer 12 abgestellten Renault Clio. Obwohl ein Schaden von 2000 Euro entstanden war, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Laut Polizei könnte es sich um einen VW Passat des Baujahres 2005 bis 2010 handeln. Zeugen melden sich beim Polizeirevier in Wiesloch unter Telefon 0 62 22 / 5 70 90.