Jaguar am Friedhof aufgebrochen

Gaiberg. (pol) Am helllichten Tag brach ein bislang unbekannter Dieb am Dienstag auf dem Parkplatz des Friedhofes in der Hermann-Löns-Straße einen abgestellten Jaguar auf und stahl daraus eine Handtasche. Wie die Polizei gestern mitteilte, parkte die Fahrerin ihren Wagen gegen 13 Uhr dort ab und stellte nach der Rückkehr gegen 13.25 Uhr fest, dass der Unbekannte das hintere rechte Dreiecksfenster eingeschlagen und hierdurch die auf dem Rücksitz liegende Handtasche herausgeholt hatte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Meckesheim unter Telefon 06226 / 1336 in Verbindung setzen.

Einbrecher scheiterte mehrfach

Leimen. (pol) Einen Einbruchsversuch unternahm ein bislang Unbekannter am Dienstag zwischen 20.45 Uhr und 21.15 Uhr an Büroräumen in der Straße Im Kreuzgewann. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei versuchte der Unbekannte zunächst die Eingangstür zu öffnen und manipulierte dazu am Schloss. Nachdem dies wohl misslang, versuchter er ein Fenster einzuschlagen, was allerdings ebenfalls nicht erfolgreich war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bei der Polizei in Wiesloch unter Telefon 06222 / 57090 oder dem Polizeiposten in Leimen unter Telefon 06224 / 17490.