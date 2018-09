Auf den Kreisel aufgefahren

Lobbach-Waldwimmersbach. (pol) Wirtschaftlicher Totalschaden entstand am Ford einer aus Mosbach stammenden Frau bei einem Unfall am Dienstag. Sie war kurz nach 6 Uhr in Richtung Waldwimmersbach unterwegs, als sie laut Polizei vermutlich infolge Unachtsamkeit den dortigen Kreisel zu spät registrierte und auf ihn auffuhr. Sie selbst wurde nicht verletzt. Ihr nicht mehr fahrbereiter Ford, an dem Schaden von 4000 Euro entstand, wurde in Eigenregie von der Unfallstelle abtransportiert.

Mercedes gegen Renault

Mauer. (pol) Zwei abschleppreife Fahrzeuge forderte ein Verkehrsunfall am Montag kurz nach 9 Uhr auf der B 45 in Höhe Mauer-Süd. Beim Einfahren auf die B 45 achtete ein aus Heidelberg stammender Mercedes-Fahrer nicht auf eine laut Polizei ordnungsgemäß fahrende Renault Espace-Fahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Während am Renault ein Totalschaden von 4000 Euro entstand, schlägt der Schaden am Mercedes mit 10.000 Euro zu Buche. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abtransportiert werden.

Unfallhergang nicht geklärt

Sandhausen. (pol) Ein Schaden von rund 3000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag an der Kreuzung Im Heckengarten/Carl-Benz-Straße ereignete. Gegen 18.30 Uhr war eine 50-jährige Ford-Fahrerin vom Heckengarten nach rechts in die Carl-Benz-Straße abgebogen und war mit einer 49-jährigen Suzuki-Fahrerin kollidiert, die vom Herrenwiesenweg her kam. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Wegen unterschiedlicher Auffassungen der beiden Autofahrerinnen zum Unfallhergang werden Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Telefon 0 62 22 / 5 70 90, in Verbindung zu setzen.