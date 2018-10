Zu hohes Gras schuld an Unfall?

Sandhausen. (pol) Ein Schaden von 18 000 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwoch kurz vor 8 Uhr an der Einmündung des Mühlwegs in die L 600. Laut Polizei missachtete der 43 Jahre alte Fahrer eines Audi die Vorfahrt einer 52-jährigen Seat-Fahrerin, sodass die Autos zusammenstießen. Gegenüber den Beamten gab der Audi-Fahrer an, dass die Sicht wegen des hohen Grases stark beeinträchtigt war. Der Mann und die Frau hatten Glück im Unglück und blieben bei dem Unfall unverletzt. Beide Wagen wurden abgeschleppt.

Wer rammte den Stromkasten?

Wiesenbach. (pol) Ein bislang unbekannter Autofahrer prallte in den vergangenen Tagen - möglicherweise bereits am Samstag - beim Rückwärtsfahren in der Panoramastraße gegen einen Stromkasten und richtete einen Schaden von 3500 Euro an. Die Polizei entdeckte an dem Kasten schwarze Kunststoffspuren. Auf den erheblich beschädigten Kasten wurde ein Firmenmitarbeiter aufmerksam und erstattete Anzeige. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei unter Telefon 0 62 23 / 9 25 40 entgegen.