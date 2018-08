Zwei Verkehrszeichen umgefahren

Neckargemünd. (pol) Unverletzt blieb ein 55-jähriger Autofahrer, der am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der K 4101 von Waldwimmersbach nach Mückenloch mit seinem Seat von der Straße abkam. Der 55-jährige Mann kam erst mit der rechten Fahrzeugseite auf den Grünstreifen und stieß in der Folge mit zwei Verkehrszeichen zusammen, die er dabei völlig zerstörte. Anschließend schleuderte er über einen Waldweg und kam im angrenzenden Graben zum Stehen. Verletzt wurde der Fahrer bei dem Unfall nicht. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf etwa 7000 Euro.

Opel gerammt und weggefahren

Neckargemünd. (pol) Schnell machte sich ein Autofahrer aus dem Staub, der laut Polizei am Mittwochabend um 19.20 Uhr gegen einen geparkten Opel stieß. Der 59-jährige Mann setzte mit seinem Geländewagen aus der Parklücke eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße zurück und beschädigte dabei den anderen Pkw an der hinteren Stoßstange. Den Unfall hatte eine Passantin beobachtet und sich das Kennzeichen gemerkt. Am geparkten Opel entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden von 1500 Euro. Die Polizei konnte den Fahrer ausfindig machen, er sieht nun einer Anzeige wegen "Fahrerflucht" entgegen.

Motorradfahrer stürzte

Nußloch. (pol) Leichte Verletzungen zog sich ein 56-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Mittwochabend, kurz nach 19.30 Uhr auf der L 547 zu. Der Mann fuhr mit seiner Maschine in Richtung Baiertal und nahm vor ihm haltende Fahrzeuge zu spät wahr. Um eine Kollision zu vermeiden wich er nach links aus, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er wurde an der Unfallstelle erstversorgt und kam in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Schaden von 3500 Euro.

Rollerfahrer rutschte gegen BMW

Eppelheim. (pol) Eine Schürfwunde zog sich ein 19-jähriger Rollerfahrer am Mittwochabend zu, der beim Abbiegen gestürzt war. Der Zweiradfahrer befuhr die Friedrichstraße und wollte rechts in die Spitalstraße abbiegen, als er plötzlich wegrutschte und mit seinem Roller gegen den vor ihm haltenden BMW eines 32-Jährigen schlitterte. Dabei verletzte er sich an den Handballen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von knapp 1000 Euro. Die genaue Ursache für den Sturz ist derzeit noch unklar.