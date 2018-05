Einbrecher wurden wohl gestört

Neckargemünd. (pol) Bislang unbekannte Diebe brachen zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, in ein Haus in der Peter-Schnellbach-Straße ein. Wie die Polizei gestern mitteilte, wuchteten die Einbrecher die Terrassentüre mit einem Gegenstand auf. Möglicherweise wurden sie aber bei der Tatausführung gestört, da im Haus nichts durchwühlt oder gar gestohlen wurde. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Neckargemünd unter der 06223/92540 zu melden.

Ohne Fahrerlaubnis, mit Promille

Schönau. (pol) Ohne eine gültige Fahrerlaubnis, dafür aber mit reichlich Alkohol war am Sonntagabend ein 42-jähriger Autofahrer unterwegs. Dies teilte die Polizei gestern mit. Nach einem Hinweis trafen die Beamten des Neckargemünder Reviers bei der Fahndung den 42-Jährigen kurz vor 22 Uhr in einem Haus an und stellten sogleich Alkoholgeruch fest. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 1,74 Promille, sodass der 42-Jährige auf der Wache eine Blutprobe abgeben musste. Eine Anzeige folgt laut Polizei.

Schönste Gärten sind gekürt

Schönau. (aham) Schönau soll schöner werden - das hat sich die Arbeitsgruppe Stadtmarketing zum Ziel gesetzt und hat einen Ortsverschönerungswettbewerb ausgerufen. Nun stehen die Gewinner fest und werden am Mittwoch, 13. August, bekannt gegeben und ausgezeichnet. Die Preise für die schönsten Gärten, Balkone, Fassaden oder Schaufenster werden um 19 Uhr im Bürgersaal übergeben.

Blutspendeaktion in der Festhalle

Sandhausen. (cm) Auch in den Sommerferien werden Blutspenden benötigt. Das Rote Kreuz veranstaltet deshalb am Donnerstag, 14. August, von 14.30 bis 19.30 Uhr eine Blutspendeaktion in der Festhalle (Kleegartenstraße 3). Spenden kann jeder Gesunde zwischen 18 und 71 Jahren, Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Vor der Spende erfolgt eine ärztliche Untersuchung.