Nußloch. (pol/rl) Ein Wildkarnickel verursachte am frühen Montagmorgen, 5. Mai, einen Unfall bei Nußloch. Das Kaninchen überquerte gegen 0.55 Uhr die K 4256 (Walldorfer Straße) bei Nußloch. Eine 24-jährige konnte dem Karnickel nicht mehr ausweichen und prallte mit diesem zusammen. Das Tier erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Am Auto der 24-jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.