Nußloch. (pol/rl) Eine 18-jährige Auto-Fahrerin stieß in Nußloch am Donnerstagabend mit dem geparkten Auto einer 27-jährigen Heidelbergerin zusammen und verletzte sich dabei leicht. Die junge Frau fuhr laut Polizeibericht gegen 23.35 Uhr auf der Schubertstraße in Richtung Westen, übersah dabei ein geparktes Auto auf fuhr auf dieses auf. Hierbei zog sie sich eine leichte Handverletzung zu, die sie im Krankenhaus behandeln lassen musste. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt.