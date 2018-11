Nußloch. (pol/rl) Ein bislang unbekannter Täter versuchte in die Gaststätte der Minigolfanlage in der Massengasse am frühen Sonntagabend einzubrechen. Gegen 19.15 Uhr lief der Einbruchsalarm bei einer Sicherheitsfirma auf, die sofort die Polizei verständigte. Beim Eintreffen der Streifen war der Täter laut Polizei bereits geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Nach dem ersten Stand der Ermittlungen, hatte der Täter ein Fenster am Hintereingang der Gaststätte aufgebrochen und war dann geflohen, ohne in das Innere einzudringen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1000 Euro.

Ob dieser Einbruchsversuch mit zwei weiteren Einbruchsversuchen in der Nacht auf Samstag, den 18. Januar, in dieselbe Gaststätte und in das nahegelegene Vereinsheim des Angelsportvereins sowie ein vollendeter Einbruch in die Minigolfgaststätte in der Nacht zu Silvester 2013, bei dem ein Flachbildschirm entwendet worden war, auf das Konto desselben Täters gehen, ist Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den einzelnen Fällen geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.