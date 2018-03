Nußloch/Leimen. (pol/mün) Ein 24-Jähriger aus Heidelberg soll am Mittwochabend in Nußloch die Beifahrerseite eines Autos zerkratzt haben. Nach Angaben der Polizei wurde der Tatverdächtige später in Leimen festgenommen.

Gegen 19 Uhr soll der 24-Jährige mit einem spitzen Gegenstand das Fahrzeug in der Nußlocher Dieselstraße beschädigt haben. Dabei sei ein Schaden von etwa 4000 Euro entstanden. Zeugen alarmierten die Polizei und die erkannte den Gesuchten bei der Anfahrt zum Tatort beim Leimener Kurpfalz-Centrum. Als der Mann die Polizeistreife sah, versuchte er zu flüchten. Er konnte aber kurze Zeit später im Bereich der Bushaltestellen festgenommen werden. Nach Überprüfung seiner Personalien wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Wiesloch aufgenommen.