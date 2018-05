Neckarsteinach/Offenau. (pol/rl) Zwei mutmaßlichen Einbrechern wurde eine Blitzersäule in der Ortsdurchfahrt Offenau zum Verhängnis. Die Polizei fahndet jetzt per "Blitzerfoto" nach den Tatverdächtigen. Seit Ende Januar ermittelte die Polizei wegen eines Einbruches in Offenau. Bei dem Einbruch am Samstag, 21. Januar, schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein, was die Alarmanlage auslöste und die Täter in die Flucht schlug. Bei einem weiteren Einbruch im Ort hatten die Täter danach Erfolg und entwendeten einen Tresor. Den Tresor fanden Waldarbeiter am Nachmittag des 30. Januar auf der Gemarkung von Neckarsteinach, an der Kreisstraße K 36, zwischen Darsberg und Grein.

Wie sich herausstellte, hatten die Täter nichts aus dem Inneren des Tresors entwendet. Zudem hatten sie im Wald Autokennzeichen mit Mannheimer Zulassung (MA) liegengelassen, die zu einem Renault Megane gehörten, der in Mosbach-Diedesheim am Tag der Einbrüche gestohlen worden war. Das Baujahr des Wagens liegt vermutlich zwischen Ende 2009 und Anfang 2012. Mit dem Renault waren die Tatverdächtigen am Tag der beiden Einbrüche unterwegs gewesen und wurden in einer 30er-Zone geblitzt.

Die Bilder liegen der Polizei nun vor und sollen helfen, die Tatverdächtigen zu identifizieren. Der junge Fahrer trug eine Mütze sowie eine Brille, der junge Mitfahrer hatte dunkle Haare.

> Wer kennt die beiden Männer auf den Bildern?

> Sind diese Männer an einem anderen Ort aufgefallen?

> Ist jemandem das Fahrzeug, möglicherweise auch mit anderen Kennzeichen, aufgefallen?

> Ist jemandem im Bereich Neckarsteinach, im Waldgebiet zwischen Lanzenbach und Buchwald, etwas Verdächtiges aufgefallen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon: 07131/104-4444.