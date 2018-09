Neckarsteinach. Nicht ausreichend Beachtung schenkte die Besatzung eines Binnenschiffes dem sinkenden Neckarpegel. Dieser wurde einem leeren Schiff zum Verhängnis, das am Montagnachmittag an der Schiffswerft auf den Einbau einer neuen Motors wartete. Das Schiff saß plötzlich mit der Backbordseite auf den Ufersteinen auf und geriet so in leichte Schräglage. Schäden entstanden nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei weder am Schiff noch an der Uferböschung. Über ein geeignetes Freischleppen wird durch das Wasser- und Schifffahrtsamt Heidelberg entschieden. (pol)