Neckarsteinach. Auf der Darsberger Straße in Höhe der Hausnummer 35 kam es am Dienstag, 2. Juli, gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 37-jähriger Neckarsteinacher schwer verletzt wurde. Eine 47-jährige Autofahrerin, die auf der falschen Straßenseite geparkt hatte, wollte sich in den fließenden Verkehr einordnen. Als sie plötzlich losfuhr, musste ein entgegenkommender Kleintransporter ausweichen. Der 37-jährige Fahrer kollidierte daraufhin mit einem geparkten Auto und schob es auf einen weiteren Pkw, der wiederum gegen eine Hauswand gedrückt wurde. Der 37-jährige Transporterfahrer musste per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die Darsberger Straße für mehr als eine Stunde gesperrt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 24.000 Euro. Die Polizei in Wald-Michelbach (06207 / 9405-0) sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. (pol/rl)