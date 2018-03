Neckarsteinach. Ein Unbekannter drang am Wochenende in der Zeit von Freitag bis Montag (6./9. Juli) in der Karl-Schmitt-Straße in die Vierburgenhalle ein. Er öffnete laut Polizei ein Dachfenster und gelangte in den Umkleidraum der Sporthalle. Es wurden keine Gegenstände entwendet. Eventuell wurde der Täter gestört. Die Polizei in Hirschhorn hofft auf Hinweise unter Telefon, 06207/9405-0. (pol)