Neckarsteinach. (pol/eka) Einen Hinweis auf drei südländisch aussehende Männer im Alter von etwa 20 Jahren hat die Kriminalpolizei am Donnerstag nach einem Einbruch in der Darsberger Straße erhalten. Zwischen 9.30 Uhr und 11.15 Uhr betraten Unbekannte widerrechtlich ein Einfamilienhaus, um Schmuck und Geld stehlen zu können. Zeugen konnten die Männer beobachten, wie sie über den Gartenzaun auf die Schillerstraße sprangen und schnellen Schrittes in Richtung Hopfengartenweg/ Bahnhof liefen.

Die Kriminalpolizei hofft auf weitere Zeugen, die auf das Trio aufmerksam geworden sind. Einer der Männer trug ein weißes T-Shirt. Sämtliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der 06252 / 7060 entgegen.