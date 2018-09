Neckargemünd. (pol/eka) Mit voller Wucht warfen in der Nacht zum Donnerstag bislang nicht ermittelte Täter die Scheibe eines Friseurgeschäfts in der Neuhofer Straße auf dem Dilsberg ein, so dass noch das Glas einer gegenüber befindlichen Türe zertrümmert wurde. Aus den Geschäftsräumen wurde nach jetzigem Erkenntnisstand der Polizei jedoch nichts gestohlen; die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Die Polizei schließt nicht aus, dass ein Tatzusammenhang mit den in der Vergangenheit verübten Gaststätteneinbrüchen vorliegt. Zeugen, die in diesem aktuellen Fall Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/92540, zu kontaktieren.