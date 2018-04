Heidelberg/Neckargemünd. (pol/rl) Am Samstagmorgen klaute ein Unbekannter ein nicht zugelassenes Daimler-Wohnmobil kurz nach 6 Uhr im Franzosengewann in Heidelberg-Kirchheim. Laut Polizei fuhr er dann mit dem Fahrzeug in Richtung Neckargemünd. Hier streifte er drei Häuserfassaden und zwei geparkte Autos, die dabei beschädigt wurden. Der Lärm weckte einige Anwohner der Spitalgasse, die den Täter zunächst stellen und festhalten konnten. Dann riss er sich jedoch los und flüchtete noch vor Eintreffen einer Polizeistreife zu Fuß in Richtung Stadttor. Die Fahndung blieb bislang ergebnislos. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.