Neckargemünd. (pri/rl) Ein mysteriöser Autofund hat am Freitagabend einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Gegen 22.30 Uhr hatten Anwohner der hessischen Neckarseite die Polizei darüber informiert, dass auf der Neckargemünder Seite ein Schlag zu hören war. Danach hätten die Zeugen ein Auto mit eingeschaltetem Licht am Neckarufer gesehen.

Als die Polizei an der gemeldeten Stelle an der Kreisstraße K 4102 eintrafen, fanden sich dort frische Reifenspuren an einer Böschung und Wiese in Richtung Neckar sowie einen umgebauten Pick-Up der unmittelbar am Neckar-Ufer an einer Baumwurzel stand.

Sofort wurde Großalarm für die Rettungskräfte von Feuerwehr und DLRG ausgelöst. Man ging davon aus, das eine Person in den Neckar gestürzt war. An beiden Ufern begann nun die Suche. Den Neckar selbst suchten acht Rettungsboote ab.

Da der Neckar an dieser Stelle am Nord-Ufer zu Hessen und das südliche Ufer zu Baden-Württemberg gehört, waren Rettungskräfte aus beiden Bundesländern im Einsatz. Auch drei Rettungshunde der DRK-Rettungshundestaffel kamen auf den Booten zum Einsatz.

Als ein Hund vom Boot aus anschlug und bellte, sprang ein Taucher in den Neckar, um den Bereich unter Wasser abzusuchen. Allerdings wurde nichts gefunden.

Ersten Informationen zufolge war der gefundene Pick-Up bereits seit 2007 abgemeldet. Allerdings sei an der vorderen Stoßstange ein Kölner Kurzzeit-Kennzeichen angebracht gewesen. Der Wagen wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Nach rund zweieinhalb Stunden wurde die Suchaktion gegen 1 Uhr ergebnislos abgebrochen. Insgesamt waren mehr als 120 Kräfte der Feuerwehren Neckargemünd, Dilsberg, Mückenloch, Bammental, die Berufsfeuerwehr Heidelberg und auch die hessische Feuerwehren aus Neckarsteinach und Hirschhorn, diverse DLRG-Einheiten, acht Rettungsboote und drei Rettungshunde im Einsatz.