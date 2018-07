Neckargemünd. (pol/rl) Ein brennender Fiat auf dem SRH-Parkplatz sorgte am Montagmittag für einen Feuerwehreinsatz. Gegen 13 Uhr meldeten Zeugen der Polizei das brennende Auto in der Friedrich-Ebert-Straße. Die Feuerwehr Neckargemünd löschte den Fiat Uno, an dem Totalschaden entstand. Zwei in unmittelbarer Nähe geparkte Autos wurden ebenfalls beschädigt.

Gymnasiasten hatten bereits gegen 12.30 Uhr Rauch im Bereich der Motorhaube aufsteigen sehen und einen Lehrer informiert. Eine weitere Zeugin schilderte, dass zwei Jugendliche aus einem Gebüsch herausliefen und dann etwas explodiert sei. Die beiden sollen zwischen 16 und 18 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank sein. Einer hatte kurze, dunkle Haare und trug eine Jeans und hellbraune Weste. Sein Begleiter trug einen schwarzen Mantel sowie eine Hose und war Bartträger.

Der Fiat-Besitzerin waren bei ihrer Fahrt am Morgen keine Besonderheiten aufgefallen. Aufgrund der Gesamtumstände kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Das Auto wurde daher abgeschleppt und wird von der Polizei weiter untersucht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den verdächtigen Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter der 06223/9254-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/174-5555 in Verbindung zu setzen.