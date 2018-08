Neckargemünd. (pol/sfa) Ein unbekannter Täter brach am Donnerstag in der Zeit zwischen 10.30 und 19.30 Uhr in zwei Einfamilienhäuser in Neckargemünd ein. Laut Polizei brach der Täter eine Terrassentür auf, durchsuchte im Erd- und Obergeschoss alle Zimmer und räumte Schränke teilweise komplett aus. Dabei wurden Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Über den am Waldrand gelegenen Garten gelangte der Einbrecher laut Polizei auf das Nachbargrundstück. Auf der Haus-Rückseite hebelte er hier ein Fenster aus und durchwühlte das Schlafzimmer. Dabei erbeutete er ebenfalls Schmuck und Bargeld. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der 0621/174-555 entgegen.