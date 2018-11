Neckargemünd. (pol/rl) Unter Cannabis-Einfluß stand ein 20-jähriger Opel-Fahrer laut Polizeibericht am späten Sonntagabend. Gegen 23.30 Uhr war der Mann im Hollmuthtunnel in Richtung Neckar unterwegs, als er an der Tunnelausfahrt von der Polizei kontrolliert wurde. Dabei fielen den Polizeibeamten die stark geweitete Pupillen des 20-Jährige auf.

Der Fahrer behauptete, dass er noch nie etwas mit Drogen zu tun gehabt habe. Ein freiwilliger Urintest ergab jedoch, dass er Cannabis konsumiert hatte. Der 20-Jährige musste seinen Fahrzeugschlüssel abgeben. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.