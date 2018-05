Neckargemünd. (pol/rl) Wegen Explosionsgefahr nach einem Gasleck wurden am Mittwochnachmittag acht Häuser und mehr als 20 Bewohner der Innenstadt evakuiert. Gegen 15.30 Uhr wurde laut Polizei ein Gasaustritt in einem Geschäft in der Hauptstraße gemeldet. Dem Bericht zufolge hatte der Inhaber beim Bohren die Gasleitung in einer Wand beschädigt.

Die Gasversorgung wurde abgeriegelt und die Stromversorgung in der Innenstadt vorsorglich abgestellt. Die Freiwillige Feuerwehr Neckargemünd war mit 18 Mann im Einsatz, ein Rettungswagen war vorsorglich vor Ort. Die Hauptstraße war zwischen den Anwesen 15 und 23 gesperrt. Der Verkehr wurde über die Mühlgasse umgeleitet.

Nach Abdichtung des Lecks und maschineller Entlüftung des betroffenen Gebäudes wurde gegen 17.30 Uhr Entwarnung gegeben und die Sperrung der Hauptstraße wieder aufgehoben. Die Bewohner konnten um 18 Uhr wieder in ihre Häuser zurückkehren.