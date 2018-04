Neckargemünd. Schwere Verletzungen zog sich eine 23-jährige Rollerfahrerin am Sonntag, 14. Juli, gegen 17 Uhr bei einem Unfall auf der Ortsstraße zu. Die junge Frau musste laut Polizei verkehrsbedingt an einer roten Ampel hinter einem Auto anhalten. Vermutlich weil er die Ampel nicht sehen konnte, fuhr der 25-jährige VW-Fahrer plötzlich rückwärts und stieß gegen die hinter ihm stehende Rollerfahrerin. Beim anschließenden Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu. Die 23-Jährige wurde in eine Heidelberger Klinik eingeliefert. (pol)