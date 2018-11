Neckargemünd. (pol/cm) Eine 18-Jährige ist am vergangenen Freitag gegen 19.15 Uhr in einem Bus der Linie 735 von einem bislang unbekannten Mann sexuell genötigt worden. Der Bus war auf der Fahrt von Kleingemünd nach Heiligkreuzsteinach. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte der Vater der Schülerin am Sonntag Anzeige bei der Neckargemünder Polizei erstattet. Nach Angaben der Beamten drängte der Unbekannte das Mädchen mit Gewalt in den Sitz und fasste ihr an die Geschlechtsorgane, obwohl diese mehrfach sagte, dass sie das nicht möchte. Zudem soll er sie ins Gesicht geschlagen haben.

Ob der Mann ausschließlich die 18-Jährige angrapschte oder noch weitere Frauen im Bus, ist noch unklar, wie Polizeisprecher Norbert Schätzle gegenüber der RNZ sagte. Denn offenbar saßen noch mehr Frauen im Bus, die schockiert waren und weinten. Möglicherweise habe sie das Geschehen aber stark mitgenommen und sie hatten Angst. Diese Frauen und weitere Zeugen bittet die Polizei nun, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Telefon: 0 62 23 / 9 25 40, oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon: 06 21 / 1 74 55 55, zu melden. Den Busfahrer konnte die Polizei bislang noch nicht ermitteln. Auch er wird gebeten, sich zu melden. Ob er etwas beobachtet hat, ist deshalb noch nicht bekannt. In dem Bus selbst gibt es übrigens keine Videoaufzeichnung.

Da die 18-Jährige noch nicht direkt von der Polizei befragt wurde, wissen die Beamten bislang nur wenig über den Unbekannten. Nur so viel: Der 40 bis 50 Jahre alte Mann soll kräftig und etwa 1,90 Meter groß gewesen sein. So beschrieb ihn die Schülerin gegenüber ihrem Vater.

Die Buslinie 735 wird übrigens nicht von der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV), sondern vom Busverkehr Rhein-Neckar (BRN) bedient. Die Busse fahren ab dem Heidelberger Hauptbahnhof über den Bismarckplatz, Schlierbach, Neckargemünd, Kleingemünd, Neckarsteinach, Schönau und Altneudorf nach Heiligkreuzsteinach und teilweise bis in die dortigen Ortsteile und wieder zurück nach Heidelberg.