Leimen-Gauangelloch. Bei einem Unfall an der Kreuzung Hauptstraße/Ochsenbacher Straße wurde ein 28-jährige Motorradfahrer schwer verletzt. Laut Polizei wollte am Donnerstag, 29. August, 72-Jähriger Autofahrer in die Hauptstraße abbiegen und nahm dem Motorradfahrer dabei die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 28-Jährige schwere Verletzungen zu und musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 28-Jährige keinen Führerschein besitzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. (pol)