Eppelheim. Eingebrochen wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in wahrscheinlich mehrere Firmen in der Handelsstraße und Gutenbergstraße. Zuerst traf es das Industriegebäude einer Cateringfirma. Hier wurde zwischen 17 und 4:30 Uhr zunächst die Eingangstür aufgehebelt. Im Bürotrakt wurden diverse Schubladen und Behältnisse durchsucht. Nachdem sich der oder die Täter vergeblich an einem Tresor zu schaffen gemacht hatte, suchte er oder sie anschließend ohne Beute das Weite. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Zudem wurde auch in der Firma gegenüber eingebrochen, die Büroräume durchsucht und verwüstet. In der gleichen Nacht ging eine Straße weiter in der Gutenbergstraße die Scheibe einer weiteren Firma zu Bruch gegangen. Ob hier ebenfalls ein Einbruch vorlag, ist bisher nicht bekannt. (pol/pr)