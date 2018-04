Mauer. (pol) Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Waldstraße in der Nacht auf Montag zwischen Mitternacht und 6.30 Uhr erbeuteten die Diebe den Schlüssel für einen Porsche und stahlen das Auto. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei versuchten die Einbrecher zunächst die Terrassentür auf der Gebäuderückseite zu öffnen. Als dies misslang, brachen sie ein Fenster daneben auf und stiegen ein, obwohl die Bewohner zu Hause waren. Im Wohnzimmer fanden die Diebe den Schlüssel für den Porsche und stahlen damit das im Hof geparkte Auto. Der Porsche 911 Turbo in grau-metallic mit dem Kennzeichen HD-BJ 9911 hat laut Polizei einen Wert von etwa 200 000 Euro. Eine Fahndung verlief bislang ergebnislos, nun hat sich die Ermittlungsgruppe Eigentum der Polizei des Falls angenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden nun gebeten, sich unter Telefon 06 21 / 1 74 55 55 bei der Kriminalpolizei zu melden.