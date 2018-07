Lobenfeld. Ein 21-jähriger Motorradfahrer befuhr am Samstag gegen 19 Uhr die Landesstraße L532 von Waldwimmersbach kommend in Richtung Wiesenbach. Auf Höhe der Einmündung des Abzweigs nach Lobenfeld kam er aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf. Der Motorradfahrer wurde nach Polizeiangaben von seinem Motorrad geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Golfes erlitt einen schweren Schock und musste in eine der umliegenden Kliniken eingeliefert werden.

Im Zuge des Zusammenpralls kam es zu einem Auffahrunfall zweier dem Golf nachfolgender Fahrzeuge. Das Motorrad fing beim Zusammenstoß sofort Feuer und brannte vollständig aus. Während der Unfallaufnahme musste die Landesstraße L532 zwischen dem dortigen Golfplatz und Langenzell bis 01.55 Uhr komplett gesperrt werden. Es entstand insgesamt ein erheblicher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. (pol)