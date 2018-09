Lobbach. (pol/mün) Vermutlich wegen eines Fahrfehlers verunglückte am Mittwochabend ein 35 Jahre alte Motorradfahrer zwischen Lobbach und Haag, teilt die Polizei mit. In einer Linkskurve war er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, schlitterte die Leitplanke entlang und wurde schließlich vom Motorrad geschleudert. Der 35-Jährige zog sich dabei zum Glück nur leichtere Verletzungen zu, wurde aber nach der Erstversorgung in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. An seinem Motorrad entstand Totalschaden. Ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigte die Freiwillige Feuerwehr Waldwimmersbach, die mit elf Mann im Einsatz war.