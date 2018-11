Lobbach. (pol/ar) Ein 41-jähriger Fahrgast eines Linienbusses ist bei einem Verkehrsunfall in Lobbach am Montagnachmittag, 7. Juli, leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei, fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 17 Uhr mit seinem Pkw auf der Hauptstraße in Richtung Osten. Hierbei geriet er zu weit nach links. Ein entgegenkommender Bus der Linie BRN 254 musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch die Bremsung schleuderte ein Fahrgast gegen eine Trennscheibe zwischen Ausstieg und Sitzreihe. Die Trennscheibe ging dabei zu Bruch. Der 41-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten einfach weiter. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallfluch ermittelt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Heidelberg, Tel. 0621/1744140, in Verbindung zu setzen.