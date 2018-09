Leimen. (pol) Unbekannte haben am vergangenen Wochenende auf dem Außengelände eines Autohauses in der Gottlieb-Daimler-Straße zwei Sprinter aufgebrochen. Wie die Polizei gestern mitteilte, waren in beiden Fällen die Dreiecksscheiben herausgehebelt worden. In einem Auto bauten die Diebe das Radio sowie die beiden Frontscheinwerfer aus.

Das zweite Fahrzeug haben die Unbekannten "aufgebockt" und beide Vorderräder abmontiert, ebenso die beiden vorderen Scheinwerfer und den Kühlergrill. Aus dem Innern bauten die Diebe zudem Teile aus dem Armaturenbrett aus, darunter das Radio, den Tacho und ein Wegfahrsperre-Steuergerät. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt circa 4000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0 62 24 / 1 74 90 bei der Polizei in Leimen oder außerhalb der Öffnungszeiten beim Polizeirevier in Wiesloch unter Telefon 0 62 22 / 5 70 90 zu melden.