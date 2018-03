Leimen. (pol/rl) Eine auf der Landstraße L 4161 liegende Metallstange beschädigte am Montagnachmittag zwei Autos. Gegen 17.30 fiel die Stange von einem Auto kurz vor dem Waldparkplatz zwischen dem dortigen Kreisel und Gauangelloch auf die Fahrbahn. Kurz danach fuhr ein Toyota und ein Citroen-Fahrerin über die Metallstange.

Dabei wurde der Citroen stark beschädigt: Die Metallstange bohrte sich durch den Tank, so dass der gesamte Kraftstoff auslief. Ob an dem Toyota ebenfalls Schaden entstanden ist, ist noch unklar. Möglicherweise hat auch der Verursacher den "Verlust" seiner Metallstange gar nicht bemerkt. Ein Abschleppunternehmen transportierte den Citroen ab. Er und andere Verkehrsteilnehmer, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der 06222/57090 in Verbindung zu setzen.