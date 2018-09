Leimen. (pol/ar) Nach einem Streit kam es am Montag im Kurpfalz-Centrum zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Nach Angaben der Polizei hatten sich zunächst ein 26-Jähriger und 43-Jähriger in einer Gaststätte gestritten. Anschließend schlugen sie vor der Gaststätte mit Fäusten aufeinander ein. Dabei zogen sie sich Verletzungen zu: Der 26-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg gebracht.