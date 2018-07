Leimen. (pol/eka) Am Donnerstagvormittag kam es in der Rohrbacher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Seniorin schwer verletzt wurde. Die 82-Jährige überquerte gegen 11.30 Uhr an der Einmündung zur St. Ilgener Straße die Fahrbahn, als es zu einer Berührung mit einer 81-jährigen Rollstuhlfahrerin kam, die hinter der 82-Jährigen die Straße überquerte.

Offenbar erwischte sie die Fußgängerin an den Fersen, so die Polizei. Bei dem folgenden Sturz zog sich die Fußgängerin schwere Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Rollstuhlfahrerin blieb unverletzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Heidelberg unter der 0621/174-4140 in Verbindung zu setzen.