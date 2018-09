Leimen. (pol/mün) Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch gegen 20 Uhr in Leimen. Ein 59-jähriger VW-Fahrer war in der Wilhelm-Haug-Straße in Richtung St. Ilgener Straße unterwegs. An der Kreuzung nahm er laut Polizei einem 44-Jährigen, der mit seinem Mercedes in Richtung St. Ilgen unterwegs war, die Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Glück im Unglück - keiner der Beteiligten wurde durch den Unfall verletzt.