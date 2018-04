Leimen. (pol/mün) Ein 34-jähriger Motorradfahrer aus Neckargemünd wurde am Pfingstmontag in Leimen bei einem Unfall schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei nahm ihm gegen 17.40 Uhr ein Autofahrer die Vorfahrt. Der 61-Jährige soll beim Linksabbiegen an der Kreuzung Schwetzinger/Rohrbacher Straße den Zweiradfahrer übersehen haben.

Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Verletzungen nicht lebensgefährlich.