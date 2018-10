Leimen. (pol/rl) Im Asylbewerber-Wohnheim "Am Stadtpark" geriet am Freitagabend ein Heizlüfter nach einem technischen Defekt in Brand. Die Familie im ersten Obergeschoss hatte erst kurz zuvor, gegen 20.10 Uhr, den Heizlüfter im Bad in Betrieb genommen. Der elfjährige Sohn der Familie bemerkte den Brand und hob, noch vor Eintreffen der Feuerwehr, den Heizlüfter aus seiner Verankerung an der Wand. Dann löschte das brennende Gerät geistesgegenwärtig unter der Dusche ab.

Beim Verlassen des Hauses atmeten drei Kinder im Alter von 1,5 und 10 Jahren und eine 20-jährige Anwohnerin Rauchgas ein. Sie klagten über ein Kratzen im Hals und gerötete Bindehäute, weshalb sie in ein Heidelberger Krankenhaus gebracht und dort vorsorglich stationär aufgenommen wurden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1250 Euro. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Leimen, St. Ilgen und Nußloch waren mit insgesamt 37 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand nur geringer Sachschaden.