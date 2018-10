Leimen. (pol/sfa) Eine 58-jährige Fußgängerin wurde beim Überqueren einer Straße am Sonntagmorgen, 2. November, von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 9.30 Uhr zu dem Unfall, weil die 58-Jährige nicht auf den Verkehr geachtet hatte, als sie unvermittelt die Senefelder Straße überquerte. Eine 24-jährige VW-Fahrerin, die zeitgleich von der Kolpingstraße nach links in die Senefelder Straße abbog, fuhr die Fußgängerin an.

Da der VW nur langsam fuhr, wurde die 58-jährige beim Aufprall nur leicht verletzt. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt kam sie ins Krankenhaus.