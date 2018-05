Leimen. (pol/rl) Schon wieder brannte es in der Sennefelder Straße. Wieder in der gleichen unbewohnten und unverschlossenen Wohnung. Diesmal ging am Dienstagvormittag ein Wäschkorb in Flammen auf, in dem sich mehrere Kleidungsstücke befanden.

Anwohner bemerkten den Rauch gegen 10.20 Uhr und trugen den brennenden Korb aus der unverschlossenen Wohnung auf die Straße. Dort löschten sie die Flammen mit Wasser.

Durch das Feuer wurde eine holzverkleidete Zimmerwand beschädigt. Die Feuerwehr Leimen belüftete die stark verrauchte Wohnung. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Da dies der zweite Vorfall ähnlicher Art innerhalb von zwei Tagen in der gleichen Wohnung ist, könnte es sich laut Polizei um Brandstiftung handeln. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der 0621/174-5555 in Verbindung zu setzen.