Leimen. (pol/rl) Verletzt bei einem Sprung aus dem Fenster wurde ein Einbrecher im Seniorenheim in der Nußlocher Straße am Montagmittag. Der etwa 35 bis 40 Jahre alte Mann war laut Polizeibericht gegen 12 Uhr in ein Zimmer des Heims eingedrungen und durchsuchte dort den Nachttisch und das Sideboard. Plötzlich wurde der Täter dabei gestört und sprang aus dem Fenster. Als er auf der Terasse des Heims aufkam, verletzte sich zwar am linken Bein, konnte aber entkommen. Er erbeutete eine geringe Summe Bargeld.

Einer Zeugin zufolge ist der Täter zwischen 35 und 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat eine normale Figur, dunkelblonde mittellange Haare und einen Dreitagebart. Er trug eine schwarze Hose, ein grau-kariertes Hemd, Turnschuhe und war insgesamt eine ungepflegte Erscheinung.

Zeugen, die auf den Vorfall kurz nach 12 Uhr aufmerksam wurden, werden gebeten, sich bei der Wieslocher Polizei unter der 06222/57090 zu melden.