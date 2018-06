Leimen-Gauangelloch. (pol/eka) Zwei ausgebüxte Pferde konnten am Dienstagmorgen durch die Besitzerin entdeckt und wieder eingefangen werden. Die Frau hatte am Montag um 23.40 Uhr die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass ihr vier Pferde abgehauen seien.

Zwei Tiere konnte sie gleich wieder einfangen, die beiden anderen waren auf der Kreisstraße in Richtung Bammental davon gelaufen. Die Polizei veranlasste eine Verkehrswarnmeldung, eine Suche in der Nacht war ohne Erfolg geblieben.