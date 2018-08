Leimen. Unerlaubt von der Unfallstelle entfernte sich am Donnerstag, 28. Februar, gegen 13.45 Uhr ein 19-jähriger Opel-Fahrer. Er kollidierte an der Kreuzung St. Ilgener Straße/ Wilhelm-Haug-Straße mit einer 41-jährigen Opel-Fahrerin. Der 19-Jährige nach links in die bevorrechtigte St. Ilgener Straße ab. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit der 41-Jährigen. Nach dem Crash fuhr der 19-Jährige einfach davon. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen ablesen, weshalb die Polizei den 19-Jährigen kurze Zeit später festnehmen konnte. Er roch während des folgenden Gesprächs nach Alkohol und musste zwei Blutproben abgeben. Der Fahranfänger muss nun mit einer empfindlichen Strafe rechnen. Der verursachte Sachschaden liegt bei rund 1.000 Euro. (pol)