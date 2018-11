Leimen. Opfer eines Trickdiebstahls wurde eine 85-Jährige am Samstag gegen 19.30 Uhr, wie die Polizei erst am heutigen Mittwolch mitteilt. Die Dame war in der Oskar-Trinks-Straße von einem Mann und einem Kind angesprochen worden. Die Unbekannten wollten von der Geschädigten Kleingeld gewechselt haben. Als die 85-Jährige ihren Geldbeutel hervorholte, verwickelten die beiden sie in ein Gespräch und entwendeten, unbemerkt von der Frau, einen 20 Euro-Schein aus dem Geldbeutel.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, 170 cm groß, korpulent, schwarze, kurze, glatte Haare, der Mann sprach hochdeutsch, Bekleidung unbekannt; Der Junge soll etwa 12 bis 14 Jahre alt sein, deutlich kleiner sein, schwarze Haare haben, die Bekleidung unbekannt. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch (06222/57090) oder dem Polizeiposten Leimen (06224/1749) zu melden.