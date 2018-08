Leimen. (pol/ar) Mit dem Geldwechseltrick hat ein unbekannter Täter am Mittwoch, 9. Juli, kurz nach 12 Uhr in der Turmgasse einem 68-jährigen Mann aus Walldorf 130 Euro aus dem Geldbeutel gestohlen.

Nach Angaben der Polizei hatte der Täter den 68-Jährigen gebeten, ein Eurostück zu wechseln. Als der 68-jährige Mann in seiner Geldbörse das Kleingeld suchte, half ihm der Fremde bei der Suche. Nachdem der Mann weg war, bemerkte das Opfer, dass fünf Geldscheine fehlten. Die Suche nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 180 Zentimeter groß, Anfang 40, gewellte, kurze, schwarze Haare, schlanke, sportliche Figur und dunkler Teint. Er trug dunkle

Kleidung. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Leimen, Tel.: 06224/17490, entgegen.